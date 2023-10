Savona, lo scrittore Roberto Settembre presenta il romanzo "La radio"

Giovedì 26 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore Roberto Settembre e presentazione del romanzo "La radio" (All around). L'evento verrà introdotto da Felice Rossello.

Avvincente romanzo ambientato nella Russia prima e dopo il crollo del regime sovietico, scaturito dalla penna di Roberto Settembre, scrittore, saggista ma anche ex giudice (estensore della sentenza sui fatti di Bolzaneto nel G8 a Genova). La radio è una storia di spie scritta dopo mesi di studio sulle procedure interne del Kgb e sulle acquisizioni della fisica quantistica.

Quattro spie sovietiche, inviate sotto copertura a Roma al tempo della Primavera di Praga, devono costituire un “nido” dove ricevere documenti riservati e spedirli in Urss. L’arresto di uno di loro spinge i superstiti del “nido” a utilizzare una vecchissima radio ricetrasmittente per mettersi in contatto con il Comando moscovita. Le spie decidono poi di recarsi a Mosca ma si scontrano con l’ottusità della burocrazia ex sovietica ormai allo sfascio dopo il crollo del comunismo. Infine, negli anni 2000, accade qualcosa di rivoluzionario.