Nuova viabilità ciclo pedonale e parcheggi nelle ex gallerie ferroviarie di Celle: terminati gli interventi sul sottopassaggio che spunterà dal porticciolo

Proseguono i lavori di realizzazione di una nuova viabilità ciclo pedonale e parcheggi nel tratto ricompreso tra le gallerie dell'ex stazione ferroviaria all'inizio della frazione di Cassisi e in località Roglio a Celle Ligure.

In questo momento le lavorazioni sono conclusi nella parte centrale tra le due gallerie e all'interno sono in corso i lavori sui sottoservizi.

E' praticamente pronto il sottopassaggio stradale già esistente che consentirà ai pedoni di passare dalll'area in fondo a Via Cravieu sull'Aurelia alla zona del porticciolo e quindi percorrere poi la passeggiata.

Gli interventi oggetto di realizzazione del lotto 1 si inseriscono in un quadro di riqualificazione dell’area in oggetto con lo scopo di restituire alla cittadinanza alcuni spazi, altrimenti non fruibili, e al contempo di ripristinare una viabilità alternativa, sia ciclopedonale sia d’emergenza (e di servizio) in caso di problematiche che si possano verificare sull'Aurelia. I lavori consistono quindi nella sistemazione del tratto intermedio tra le due gallerie a cielo aperto, con la realizzazione di una nuova zona per i parcheggi (anche con funzione di interscambio per la viabilità ciclopedonale) e la realizzazione del collegamento pedonale.

L'importo complessivo per il primo lotto si attesta sui 187mila euro, è finanziato dal Comune con fondi propri e sarà terminato nel 2024 (inizialmente era previsto il fine lavori nella primavera del 2023).

Il lotto 2 prevede interventi di realizzazione della nuova viabilità ciclo pedonale e parcheggi nelle due gallerie ex ferroviarie di Roglio e Cassisi (con la realizzazione di un percorso monodirezionale in direzione levante – ponente verso Ventimiglia), comprensivo degli svincoli di accesso (lato centro abitato di Celle), uscita con contestuale ripristino della zona di versante retrostante (zona Roglio) e tratto intermedio a cielo aperto tra le due gallerie.

315mila euro la cifra totale e sarà realizzato da IRE Liguria nell’ambito della proposta 4 progettuale dal titolo “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility” “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il terzo lotto invece prevede interventi di realizzazione di nuovi sottopassi pedonali lungo l'Aurelia di collegamento alla rete pedonale esistente (tra via Trento e via San Sebastiano e in località Roglio). L'importo complessivo si attesta su 148mila euro e sarà realizzato tramite futuri finanziamenti.