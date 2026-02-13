 / Cronaca

Cronaca | 13 febbraio 2026, 08:45

Varazze e la Croce Rossa in lutto per la scomparsa di Cesare Camogli

Il cordoglio della Croce varazzina. Lascia la moglie Cinzia Pennestri ex assessore di Quiliano

Varazze e la Croce Rossa piangono la scomparsa di Cesare Camogli. 

"Con profondo dolore comunichiamo che è venuto a mancare il nostro volontario Cesare. Il Presidente, il Consiglio Direttivo, tutti i Volontari e i Dipendenti della Croce Rossa Italiana, Comitato di Varazze, si stringono con affetto alla moglie Cinzia, nostra volontaria, e a tutta la famiglia in questo momento di grande tristezza" dicono dalla Croce varazzina. 

Camogli lascia la moglie Cinzia Pennestri, ex assessore del comune di Quiliano. 

La redazione di Savonanews si unisce al lutto e porge le più sentite condoglianze a Cinzia Pennestri e alla sua famiglia. 

Luciano Parodi

