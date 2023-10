Albisola, sciolta la convenzione con la Provincia: in arrivo un nuovo segretario

Si scioglie la convenzione tra la Provincia di Savona e il Comune di Albisola Superiore per il servizio in forma associata della Segreteria Generale che era in mano a Giulia Colangelo, coinvolta nell'inchiesta della Procura per i presunti concorsi truccati e maltrattamenti al personale.

Nel consiglio comunale albisolese flash dello scorso martedì è stato discusso e approvato l'ordine del giorno, un atto dovuto dopo che il Ministero dell'Interno aveva sospeso Colangelo.

Se a Palazzo Nervi è stata nominata Concetta Orlando, nel comune di Albisola dovrebbe arrivare un nuovo segretario comunale che avrebbe in gestione altri comuni.

Prima dell'inizio del parlamentino è stata svolta sul tema una commissione consiliare congiunta e in serata la commissione capigruppo nella quale il sindaco Maurizio Garbarini si è concentrato sia sui fatti avvenuti in Provincia che sulle indagini della squadra mobile che hanno portato all'acquisizione della documentazione in municipio e alla sua iscrizione nel registro degli indagati insieme all'assessore e consigliere provinciale Sara Brizzo.

Entrambi non sono ancora stati ascoltati in Tribunale. Al centro dell'inchiesta, ma le indagini sono ancora in corso, ci sarebbero dei concorsi per la selezione del personale dipendente con lo scopo di favorire alcuni candidati.

Anche i comuni di Roccavignale e Calizzano scioglieranno la convenzione e nomineranno nuovi segretari comunali.