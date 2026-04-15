Savona, mancato ritiro dei kit della raccolta rifiuti: una lettera di Sea-S invita a prenderli per evitare possibili sanzioni

"In seguito alla verifica effettuata nei nostri archivi, l'utenza Tari in indirizzo non risulta provvista delle dotazioni obbligatorie necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti".

Inizia così la lettera che alcuni savonesi si sono visti recapitare da Sea-S, una parte dei quali avrebbe invece ritirato le dotazioni e starebbe pensando di rivolgersi a un legale.

Vengono dati 15 giorni di tempo per sanare la propria posizione e ritirare il kit al punto Sea-S di piazza del Popolo, pena la possibile sanzione prevista dall'ordinanza sindacale. Sea-s spiega infatti che "il mancato rispetto della regolamentazione comunale può essere oggetto di sanzione ammonistrativa".

L'ordinanza a cui fa riferimento Sea-S è quella emessa il 27 luglio dello scorso anno, che aveva introdotto il sistema di raccolta differenziata “porta a porta” su tutto il territorio, sostituendo i cassonetti stradali. L’obiettivo è ridurre i rifiuti indifferenziati e aumentare la raccolta differenziata oltre il 65%.

In uno dei punti dell'ordinanza firmata dal sindaco Marco Russo, viene specificato che: "i rifiuti vanno conferiti esclusivamente con l'utilizzo delle attrezzature/sacchetti associati univocamente a ciascuna utenza e consegnati da parte del gestore. Limitatamente agli imballaggi di cartone, adeguatamente ridotti di volume, è consentita l’esposizione senza utilizzo di contenitori dedicati".

Segue poi il riferimento a possibili sanzioni per chi non rispetta le regole, dove si dice che "il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.". I riferimenti sono anche ai controlli e alle sanzioni per chi non differenzia il rifiuto in modo corretto o abbandona rifiuti.

"In presenza di conferimenti con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere rilevati dal gestore – spiega l'ordinanza – a seguito dei controlli che effettuerà presso le isole ecologiche a caricamento verticale e ad accesso controllato, ovvero durante la raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche, il gestore provvederà alla segnalazione agli enti preposti e all’utenza interessata; nel caso di reiterazione sistematica del conferimento non conforme, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia".