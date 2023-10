Funivie, vertice sindacati-commissario Piacenza: "Ricostruzione piloni grande incognita, Ministero dia un incontro"

Un vertice nella sede della sede di Autorità di Sistema Portuale a Genova per fare il punto su Funivie.

I sindacati questa mattina hanno chiesto quindi delucidazioni al presidente Paolo Piacenza, il commissario indicato dal Mnistero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per ridare un futuro all'infrastruttura che collega il porto savonese all'entroterra industriale della Val Bormida, fuori servizio a causa dei danni creati dall’alluvione del novembre 2019.

"E' stato un incontro importante con il Commissario Piacenza per riallineare le informazioni e fare il punto sul progetto di rilancio dell’infrastruttura nell’ambito dell’integrazione ferro e fune - spiegano Simone Pesce e Danilo Causa, Fit Cisl - C'è la piena convergenza sull’opportunità e sull’utilità per sostenere lo sviluppo portuale e retroportuale anche se rimangono da affrontare alcuni nodi importanti: come il recupero dell'impianto (tema su cui si chiederanno chiarimenti nelle prossime settimane), la sistemazione dei parchi e l'adeguamento delle strutture ferroviarie. Il confronto continuerà nei prossimi mesi per definire la vicenda".

Con la ricostruzione però ferma al palo (nessuna azienda ha partecipato ai due bandi di gara e neanche alla procedura negoziata con l'invito a 5 imprese, a cui ha fatto seguito la fumata nera nella trattativa diretta con Leitner), le tempistiche rischiano ancora di slittare e a dicembre 2024 se non verrà bandita la gara per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura la stessa verrà affidata alla Regione Liguria.

Il tempo quindi stringe e oltre ad un confronto con il Dicastero, le organizzazioni sindacali si aspettano che il commissario alla ricostruzione Vittorio Maugliani si faccia sentire.

"Ci confermano la volontà di andare avanti sulla parte che riguarda loro, sulla parte del ferroviario e sui parchi bisogna finire il discorso della copertura e quindi le interlocuzioni con il Ministero e Italgas stanno andando avanti e vogliono far partire quando possibile qualche treno. C'è tutto un ragionamento sul molo Boselli, terminal Alti Fondali, per allungarlo e dare la possibilità ai treni di partire da lì - ha detto il segretario della Filt Cgil Simone Turcotto - Sulla ricostruzione dei piloni resta una grande incognita e abbiamo chiesto di far presente al Ministero di darci un incontro".