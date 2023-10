Lavori al nodo di Genova: 6 week end senza treni tra Cogoleto e Sestri, stop agli intercity tra Genova e Savona

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale di RFI nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico e Nodo di Genova per la realizzazione del quadruplicamento Voltri-Sampierdarena.

Lavori che si ripercuoteranno sul traffico ferroviario non solo nel genovesato, ma anche nel medio ponente della nostra regione, con disagi anche nel savonese.

Per consentire le attività programmate dalla società, nei prossimi fine settimana, 28-29 ottobre, 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 novembre e 2-3 dicembre, la circolazione dei treni sarà sospesa tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente Aeroporto con modifiche alla circolazione dei treni regionali e Intercity.

In particolare i treni Intercity delle relazioni Ventimiglia/Savona/Genova – Milano e Ventimiglia/Savona/Genova – Roma subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona prevedendo un servizio sostitutivo con bus nel tratto interrotto; sono interessati dalle variazioni anche alcuni collegamenti dei giorni 27 ottobre, 3, 10, 17, 24 novembre e 1 dicembre 2023.

I treni regionali Milano–Savona/Imperia/Ventimiglia, La Spezia/Sestri Levante/Genova–Savona/Imperia/Ventimiglia e Genova Voltri – Genova Nervi subiranno cancellazioni totali o parziali tra Savona/Cogoleto e Genova e saranno sostituiti con bus con modifica dell’orario di partenza e una diversa numerazione rispetto a quella originale.

Le modifiche alla circolazione sono necessarie per realizzare le attività di opere civili per il futuro punto antincendio e di esodo della galleria Doria, attività di armamento ferroviario relative la prima fase del futuro innesto della bretella di Pra’, sulla linea Genova-Ventimiglia, e attività tecnologiche. Proseguiranno inoltre le attività di posa cunicoli, canaline e realizzazione attraversamenti ferroviari per il futuro posizionamento dei cavi di segnalamento e di telecomunicazioni della nuova linea.