Mattinata di riflessioni sulla legalità a Borgio Verezzi: le scuole hanno incontrato Giovanni Impastato (FOTO)

Sul palco del teatro borgese è infatti salito Giovanni Impastato, fratello di Peppino, assassinato nel 1978 da ‘Cosa Nostra’, nell'ambito dell'incontro organizzato dall'istituto comprensivo di Pietra Ligure, in collaborazione con il presidio di Libera Ponente Savonese "Nino e Ida Agostino" e il Comune di Borgio Verezzi.

Un'occasione importante per gli oltre 300 ragazzi frequentanti la terza media di Pietra Ligure, Finale Ligure e Loano per riflettere e confrontarsi sui temi della legalità.

Giovanni Impastato viaggia instancabilmente per proseguire la lotta contro la mafia del fratello, ma nel tempo ha anche continuato a presidiare il territorio della sua città, Cinisi, trasformando le case di Peppino e del suo assassino Badalamenti in due luoghi di cultura antimafiosa. Con il suo impegno nelle scuole ha inoltre contribuito a creare gli anticorpi contro la mentalità mafiosa che sono ormai presenti in molte parti d'Italia.