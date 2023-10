Savona, aumenta lo smaltimento in discarica, il Comune fa una nuova variazione di bilancio

Dopo i 500.000 euro stanziati la scorsa estate ora Palazzo Sisto ne prevede altri 100.000 da destinare ai costi di discarica, con ricadute che si faranno sentire sulla Tari del prossimo anno.

Nell'ultima Commissione Bilancio è stata discussa la pratica pe runa variazione di bilancio da 100.000 euro per coprire i nuovi costi di smaltimento in discarica. Recentemente il prezzo dello smaltimento, è passato da 120 a 136 euro a tonnellata. Una prima variazione dei bilancio era stata fatta la scorsa estate, con quella dell'ultima commissione si arriva alla cifra complessiva di 600.000 euro per coprire i nuovi costi.

“Un passaggio obbligato” ha spiegato l'assessore al Bilancio Auxilia ma che ha scatenato le critiche dell'opposizione che hanno evidenziato come, ad un aumento dei costi e con una Tari elevata il servizio di raccolta dei rifiuti p è sempre ritenuto inefficiente e carente, anche con il passaggio alla nuova società Seas.