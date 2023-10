Visita del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli a Borghetto S. Spirito: "Ancora tanti passi da fare, ma la strada è quella giusta"

Un'occasione per interagire direttamente con i protagonisti di una località che, come testimoniato anche dalle recenti iniziative messe in atto dall'amministrazione comunale, si conferma tra le più virtuose nell'ambito del sostegno alle disabilità.

Spazio poi ad uno sguardo sulla situazione italiana in termini di servizi alle disabilità: "Si può fare tanto di più - ha dichiarato a tal proposito il ministro Locatelli - sicuramente noi possiamo migliorare le norme, quelle sull'inclusione lavorativa, adesso stiamo rivedendo anche la legge 112, arriverà anche la norma quadro per i caregiver: abbiamo firmato proprio ieri con il ministro Calderone l'istituzione del tavolo che lavorerà per 6 mesi per dare una risposta ai tanti caregiver familiari conviventi, che amano e curano ma che hanno bisogno di essere accompagnati in questo percorso. Ci sono i decreti attuativi della legge delega che rivoluzioneranno anche per una certa parte il tema della disabilità, quindi nel percorso di valutazione dell'invalidità civile con l'introduzione del progetto di vita".