Nuova scuola dell’infanzia ad Alassio: al via i lavori nel parco di Villa Fiske per circa 1 milione e mezzo

Nei giorni scorsi si è tenuto ad Alassio il sopralluogo presso Villa Fiske per la consegna del cantiere di demolizione e nuova costruzione dell'edificio pubblico “Caffetteria Villa Fiske”, da destinare a scuola dell’infanzia, nel rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR-missione 4 “Istruzione e Ricerca”. Il progetto, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 03/05/2023 per l’importo di 1milione 423mila 200 euro - verrà finanziata con fondi Pnrr dall'Unione Europea – Nextgenerationeu.

Aggiudicataria dell'opera l’Impresa Costruzioni Silvano S.r.l. con sede in Sanremo, che realizzerà i lavori per la somma di 1milione 284mila 901,32 euro comprensiva di offerta, oneri per la sicurezza, somme a disposizione dell’Amministrazione, ed eventuali varianti previste per legge sul cap. 2401031 del bilancio 2022.

Il sopralluogo è stato effettuato sul sito dei lavori anche nell'ottica di individuare le aree di ingombro del cantiere e assicurare il minimo disagio al condominio adiacente all’intervento e assicurare la giusta viabilità carraia e pedonale.

La riunione si è svolta alla presenza dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio Rocco Invernizzi, del dirigente ufficio Lavori Pubblici Ing. Enrico Paliotto, del progettista Ing. Carlo Dotti, del Geom. Marco Maglietti e della ditta aggiudicataria dell’appalto.

“Grazie ai finanziamenti del Pnrr e grazie all'impegno della nostra Amministrazione Comunale e dei nostri uffici - afferma il sindaco di Alassio Marco Melgrati - stiamo portando avanti questo progetto che rappresenta un altro grande traguardo per la città e per i suoi residenti. Dopo l'inaugurazione, lo scorso settembre, dell'Istituto secondario di primo grado “Ollandini”, nei prossimi mesi andremo ad offrire ai cittadini di Alassio una nuova scuola dell'infanzia bellissima ed estremamente all'avanguardia, immersa nel rigoglioso parco di Villa Fiske. In ambito di edilizia scolastica – prosegue Melgrati -, si aggiungerà inoltre a breve un altro progetto di estrema rilevanza, destinato all'istituzione, in via Pera, della sezione Primavera, per i bambini di età compresa tra due e tre anni, che permetterà tra l'altro di ridurre le liste d'attesa del nido comunale e quindi permettere a tante nuove famiglie di usufruire di questo servizio di estrema importanza”.

“E' una grande soddisfazione dare il via a questo nuovo e importante cantiere – dichiara il l'assessore Rocco Invernizzi -. Insieme al sindaco Marco Melgrati, al consigliere all'Edilizia Scolastica Fabio Macheda e a tutta l'Amministrazione, che ha lavorato a stretto contatto con gli uffici comunali, non vediamo l'ora di inaugurare questa nuova scuola di Alassio”.