Stop alla corsa dei tassi per Bce, Cordiretti: “Speravamo in questo risultato”

Una fase nuova sta davvero iniziando? È quanto dimostrerebbe lo stop da parte della Bce alla corsa dei tassi di interesse, al fine di aiutare famiglie e imprese che stanno pagando gli effetti del rialzo dei tassi e si trovano dunque costrette a fare i conti con un caro denaro che aumenta i costi e frena gli investimenti.

L’obiettivo che si propone la Bce è una rinnovata stabilità dei prezzi, così da frenare l’accelerazione sul costo della vita e agevolare lavoratori e imprese. “Dopo dieci aumenti consecutivi, speravamo in questo risultato - commentano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale -, data l’attuale situazione economica di tensione dovuta ai conflitti in Medio Oriente e alla guerra in Ucraina, il rallentamento economico dell’Eurozona necessita di un sostegno da parte della Bce”.

La decisione di non ritoccare ulteriormente i tassi risulta quindi necessaria per permettere alle opportunità generate dal Pnrr di poter essere effettivamente colte dalle aziende. Gli esperti si stanno interrogando su quali saranno le manovre dei prossimi mesi; “Quello che ci si aspetta dalla traiettoria è una diminuzione dei tassi, nella speranza che ciò possa dare sollievo alle imprese e ai lavoratori, senza dubbio le categorie più danneggiate dall’inflazione”.