Savona, donna strangolata dal marito: è in coma profondo

È ricoverata in coma profondo all'ospedale San Paolo la 31enne aggredita dal marito a Savona, nella notte tra venerdì e sabato, al culmine di una lite.

La discussione nell'abitazione dei coniugi in via Corridoni: lì sono giunti, insieme al personale medico, i carabinieri trovando l'uomo (un 42enne di origine albanese da anni residente a Savona, impegnato nel settore edile) che, in preda alla disperazione, ha confessato di aver tentato di strangolare con tutte le proprie forze la donna, casalinga 31enne, fermandosi solo quando si è accorto che non respirava più.

Sin da subito la situazione è apparsa meritevole di approfondimenti investigativi, tanto da rendere necessario l’intervento sul posto del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Savona, Giovanni Battista Ferro, che immediatamente ha assunto la direzione delle indagini e di personale specializzato della Compagnia Carabinieri di Savona.

Secondo la ricostruzione dei fatti, nel corso della serata il 42enne, dopo aver avuto una discussione per futili motivi con la donna, si sarebbe accorto che la stessa si era chiusa in camera da letto. Sentendola parlare al telefono con qualcuno, in preda alla gelosia, l’ha aggredita e stretta con forza al collo, fino a quando la vittima ha perso i sensi. Ed è stato proprio il marito a richiedere l’intervento del personale medico, una volta resosi conto della gravità del suo gesto. In casa, in quel momento, anche i quattro figli della coppia.

Il personale sanitario ha tentato per diversi minuti di rianimare la 31enne che solo dopo circa un’ora ha ripreso i sensi iniziando a respirare autonomamente. In seguito il trasferimento d'urgenza all'ospedale.

Gli investigatori, diretti dal Pubblico Ministero, constatata la situazione non hanno potuto fare altro che dichiarare l’uomo in arresto ed accompagnarlo negli Uffici della Procura della Repubblica di Savona, dove è stato ascoltato alla presenza del magistrato. Successivamente è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Nei prossimi giorni è previsto l'interrogatorio da parte del Gip Laura De Dominicis.