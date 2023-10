Albenga, arriva il terzo libro sulle parole di Gino Rapa: “Lo presento con una confessione a cuore aperto”

Dopo “Testa di Rapa” e “Cime di Rapa”, arriva il terzo libro di curiosità linguistiche del professor Gino Rapa, il cui titolo è ancora top secret, che chiude la trilogia dei volumi dedicati alle parole. Di certo c’è la data di presentazione: 19 novembre alle 17 all’Auditorium San Carlo di Albenga. “Sarà una presentazione diversa dalle altre – informa il professore ingauno doc –. Ci sarà ovviamente qualche riferimento alle parole e alla loro etimologia, ma siccome il libro ha un titolo un po’ particolare, sarà una confessione a cuore aperto. Parlerò di un Gino Rapa inedito, episodi personali, affetti più cari, aneddoti di scuola e riferimenti anche alle battaglie cittadine”.

Un libro sulla vita e l’immortalità delle parole e parole per raccontare una vita: “Vorrei anche spiegare perché i miei libri sono arrivati così tardi – aggiunge -, perché non li ho scritti prima, anche se erano già nella mia mente tanto tempo fa”.

“Ho ancora due o tre cose da fare per poter essere soddisfatto e aver veramente realizzato ciò che desideravo – spiega Rapa -, ma il domani per me è diventato oggi e ho parecchio lavoro da svolgere. Posso però affermare con certezza che nel 2024 non usciranno libri, perché ho in mente dei progetti un po’ articolati per cui ci vuole un po’ di tempo. Quindi sono già all’opera, ma non penso di essere pronto già per il 2024”.

L’evento di presentazione del terzo volume dedicato alle parole di Rapa vedrà, come di consueto, gli interventi musicali di Pino Caratozzolo “ma questa volta non saranno riferiti alla parole – spiega -, quanto a momenti della mia esistenza, saranno le canzoni che hanno segnato la mia vita”.

I tre libri “Testa di Rapa”, Cime di Rapa” e l’ultimo che verrà presentato il 19 novembre, tutti a cura di Edizioni del Delfino Moro, sono usciti a un anno di distanza uno dall’altro, a partire da novembre 2021.

Il “vecchio professore di latino e greco”, come ama definirsi Gino Rapa, accontenta ancora una volta la numerosa “classe virtuale” che lo segue sui social e su Radio Onda Ligure per imparare l’importanza e il peso delle parole attraverso pillole e curiosità sulla lingua che parliamo.

Ma come e quando è nata l’idea di una serie di libri di curiosità sulla nostra meravigliosa lingua? Nei primi mesi del 2020, quando iniziò l’emergenza sanitaria per il Covid e si parlò di pandemia, Gino Rapa decise di spiegare agli amici di Facebook la differenza tra pandemia, epidemia ed endemia. L’interesse fu tale che continuò nei giorni successivi, spiegando altre parole che derivano dal latino e dal greco che utilizziamo quotidianamente. Vedendo che le persone interagivano, facevano domande e chiedevano altre curiosità, prese le vecchie schede sulle parole curiose che custodiva dai tempi in cui insegnava, le rese attuali e proseguì la “rubrica”, cercando di coinvolgere gli “studenti”, che man mano aumentavano, con uno stile semplice e il tono di un racconto vicino alla gente. Ecco la genesi di questo “viaggio” letterario, che si arricchisce ora di una nuova pubblicazione, la terza.

E la prefazione? Se per “Testa di Rapa” fu la celebre cantante, sua grande amica, Fiorella Mannoia, a scrivere splendidi pensieri sull’opera di Rapa, e per “Cime di Rapa” il cantautore e professore Roberto Vecchioni, a chi sarà affidata la prefazione del nuovo libro? Sarà nuovamente un personaggio famoso? “Posso solo dire che sarà un altro Premio Fionda, un grande amico dei Fieui di caruggi e di Albenga”, risponde Rapa, senza una parola di più.

Anche la nuova pubblicazione, che godrà nuovamente delle illustrazioni di Mauro Moretti, contribuirà a sostenere il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. “È un modo per dire grazie per il dono prezioso del mio nipotino Giovanni, che ha appena compiuto 4 anni”.