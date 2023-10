Santa Corona, Cavagnaro è il sostituto primario dell'Ortopedia protesica

Dopo le dimissioni dei medici Stefano Tornago, direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia 2 a indirizzo protesico del Santa Corona di Pietra Ligure e il collega Filippo Ferrari, che hanno lasciato l'Asl2 per il privato, l'azienda sanitaria ha avviato la procedura per nominare un sostituto alla guida del reparto.

Lo scorso settembre l'Asl ha chiesto ai medici dell'Ortopedia protesica che ne avevano i requisiti previsti dalla normativa che fossero interessati ad assumere l'incarico. Cavagnaro è stato l'unico medico a presentare il proprio curriculum.

La Commissione, analizzati i requisiti, ha poi espresso parere favorevole al conferimento a Luca Cavagnaro dell’incarico di sostituto del Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia protesica per sei mesi o eventuale periodo inferiore, in base ai tempi di espletamento delle procedure per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di cui trattasi;