Bolkestein, Respinto dal Tar di Lecce il ricorso dell'Antitrust contro proroga al 2033 applicata dai Comuni di Ginosa e di Manduria

" Con questa sentenza si ristabilisce pertanto un corretto equilibrio fra gli Organi dello Stato con i giudici che devono applicare le leggi che il Parlamento emana: non il contrario. Le motivazioni della decisione del Tar di Lecce costituiscono, in tal senso, un importante contributo di chiarezza ".

"Spetta adesso al Governo emanare una nuova legge che, sulla base di quanto accertato dal cosiddetto Tavolo tecnico, superi quella Draghi mettendo in sicurezza il settore. Ci attendiamo che lo faccia senza indugio per evitare l'aggravamento di una situazione già di per sé confusa pericolosa per il Paese" conclude infine il presidente nazionale del Sib.