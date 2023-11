Caos tir incastrati a Stella, il sindaco non ci sta: "Chiesto un tavolo tecnico che risolva questa maledetta problematica"

Ancora una volta un tir si è incastrato tra le strade delle frazioni di Stella, tra Teglia e San Martino e il sindaco Andrea Castellini ha nuovamente lanciato l'allarme sicurezza criticando la chiusura notturna dei caselli autostradali.

"Metto questa foto non solo per fare autoironia ma soprattutto per farvi capire la particolare situazione che, ciclicamente, viviamo qui a Stella ogni volta che l’autostrada, durante le ore notturne, chiude dalle 22 alle 6 del mattino nei tratti che toccano i caselli che vanno da Albisola a Savona (quindi tutte le notti d’inverno) - precisa Castellini -

I bisonti gommati, come li chiamo io, quando trovano queste chiusure notturne non hanno nessun tipo di chiara indicazione da parte di Autostrade per l’Italia per potersi indirizzare al primo casello aperto lungo la medesima direzione percorsa sino a quel momento".

"Da qui inizia il nostro incubo. Gli autisti che transitano per Stella mettono quindi le indicazioni tramite il navigatore del cellulare. Aiuto. Vi faccio un esempio per essere più chiaro: il tir percorre l’autostrada A10 per poi svoltare sulla A6 verso a Torino una volta raggiunta Savona, il tutto per raggiungere Aqui Terme; ahimè il bisonte della strada trova l’autostrada chiusa al casello di Arenzano per lavori in corso dalle 22 alle 6 del mattino; da lì il navigatore del telefono (assolutamente inadatto e insufficiente ma gratis gli indica una 'scorciatoia')" continua il primo cittadino stellese.

"Ed è così che succede quello che abbiamo visto da questa stanotte alle 2.30 ad oggi pomeriggio alle 14.10, quasi 12 ore dove sono intervenuti: Carabinieri, vigili del fuoco con la gru, squadra di Protezione Civile di Stella, i 10 operai della Provincia presenti già dalle prime ore dell'alba e la ditta incaricata per la sostituzione gomme che ha dovuto far intervenire un’altra gru più grande rispetto a quella dei VVF. Il tutto per scastrare uno di loro - precisa - Quello di oggi che avete letto sui social e sui giornali online è solo uno degli innumerevoli casi che nelle ultime due settimane ci hanno messo in costante difficoltà; una cifra non ufficiale ma ufficiosa in base alle segnalazioni dei cittadini e agli interventi notturni dove son capitato molto spesso anche io dice che sono circa 8 su 10 giorni che sono rimasti incastrati per breve o per lungo periodo sulle strade di San Martino o di Gameragna".

"Vista la situazione in perenne evoluzione questa mattina ho iniziato a chiedere informalmente agli enti preposti e alle autorità competenti di predisporsi per la creazione di un tavolo tecnico che risolva questa maledetta problematica una volta per tutte - conclude ai sindaco nel messaggio ai suoi abitanti - Come sapete la mia usanza è e sarà sempre quella di informarvi su tutto ciò che faccio per cercare di migliorare le problematiche del nostro paese ed ovviamente non mancherò neanche su questa situazione che vivono San Martino e Gameragna. Spero di potervi dare finalmente una buona notizia anche su questa importante problematica e spero di poterlo fare nel più breve tempo possibile".