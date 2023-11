Celle in ginocchio sotto l'acqua, allagati il centro storico e i negozi. Il sindaco: "Allertata la Protezione civile regionale, difficilissimo gestire" (FOTO e VIDEO)

La mareggiata sferza Celle. Se nei giorni scorsi gli interventi sul torrente Ghiare avevano mitigato il rischio allagamenti questa notte la forza del mare ha messo in ginocchio il comune cellese.

Il paese si è risvegliato totalmente sotto l'acqua nel centro storico: da via Boagno a via Aicardi passando per il sottopassaggio.