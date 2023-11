Il Parco delle Alpi Liguri a Olioliva con uno spazio istituzionale e un’esperienza in realtà virtuale per i visitatori

Ha preso ufficialmente il via ieri, venerdì 3 novembre, a Imperia Oneglia l’appuntamento con la manifestazione “Olioliva”, la Festa dell’Olio Nuovo che celebra le eccellenze gastronomiche del territorio ligure, con un ricco programma di degustazioni, assaggi, cooking show, spazi culturali, visite guidate ed eventi per tutte le età.

Fino a domenica 5 novembre, le vie del centro si trasformano ancora una volta nella capitale dell’olio extravergine di oliva, con i portici, le strade e le piazze allegramente invase da stand in cui si potranno assaggiare e acquistare prodotti tipici agroalimentari, di artigianato e molto altro.

Un intenso fine settimana, al quale prenderà parte attiva anche il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, con uno spazio istituzionale in Calata Cuneo che quest’anno ospiterà un’esperienza in realtà virtuale molto emozionante per i visitatori e già ampiamente apprezzata nel corso di precedenti manifestazioni: è stata infatti allestita la Maison Outdoor Experience.

Indossando un visore 3D a 360 gradi, comodamente seduti, sembrerà di trovarsi in arrampicata su una parete di roccia, in volo su un parapendio, in sella a una mountain-bike in mezzo al bosco oppure con una muta fra le acque di un torrente!

Un’occasione da non perdere per visitare virtualmente l’area protetta: durante l’attività ci si potrà guardare intorno a 360 gradi, osservando la natura, i panorami e le persone nelle vicinanze, con la sensazione di provare l’attività in prima persona.

“Anche quest’anno l’Ente Parco è presente alla manifestazione Olioliva, una vetrina d’eccellenza per far conoscere e promuovere l’area protetta - dichiara il Presidente del Parco delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri – Per questa edizione proponiamo un’esperienza in realtà virtuale: con i visori del Parco e l’aiuto della realtà aumentata, chiunque potrà sperimentare l’ebbrezza dello sport all’aria aperta in qualsiasi luogo, tempo e condizioni fisiche. Gli sport outdoor presenti nei visori si possono praticare anche dal vivo sul territorio e nei comuni del Parco, rivolgendosi a guide e associazioni abilitate.”

"OliOliva è la festa dell'olio, delle eccellenze agroalimentari, dei produttori - conclude il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e ai Parchi Alessandro Piana-, una manifestazione longeva che ha saputo crescere nel tempo e diventare anche un contenitore di arte, di un salotto letterario ed esperienziale. La proposta del Parco delle Alpi Liguri va proprio in questa direzione, facendoci scoprire a 360 gradi il territorio".

Info: www.parconaturalealpiliguri.it > Vivere il Parco > Outdoor > Servizi outdoor nel Parco https://parconaturalealpiliguri.it/servizi-outdoor-nel-parco/.