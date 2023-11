Savona, aprono nuove attività commerciali tra centro storico e Darsena

Non solo vetrine spente ma anche imprenditori che aprono nuove attività tra negozi di calzature e ristoranti. Negli ultimi tempi sono quattro le nuove aperture nelle zone centrali della città. In via Pia, una delle storiche vie dello shopping, hanno aperto "Il Genio della Bottiglia", negozio di liquori , e uno di abbigliamento che si trova all'angolo con piazza Chabrol.

Nel tratto di corso Italia di recente pedonalizzazione ha invece aperto il negozio di calzature Bolero. Sempre in centro, ma nella zona dell'ex ospedale San Paolo ha aperto il negozio di occhiali Stagnone, che si è ingrandito trasferendosi da via Rati, e un ristorante, in piazza Pertini.

Infine, in Darsena, è arrivato un nuovo punto vendita di Despar, in piazza Calabresi. Si prevede poi l'arrivo di un nuovo operatore al Mercato civico Insomma, il commercio alza la testa e dà piccoli segni di ripresa.

A questo proposito il Comune, ha varato una serie di agevolazioni per i giovani imprenditori che aprono una nuova attività con il canone di concessione è ridotto per il primo e il secondo anno del 20 e del 10%, applicandolo integralmente solo dal terzo anno e prevede di istituire un tavolo al quale riunire associazioni dei proprietari immobiliari e i commercianti per il il "caro affitti" dei locali commerciali.