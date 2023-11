Cpr, Distilo tira le orecchie a Pd e FdI: "Basta polemiche, la manifestazione è per Albenga"

"Non volevo intervenire sulla questione Cpr, anche perché lo farò domani con la mia presenza. Ma non credevo che anche in questa occasione si riuscisse a creare una polemica sterile con attacchi da destra a sinistra". Cosi commenta Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale di Albenga, nonché esponente di "Aria Nuova per Albenga".

"Smettiamola e tutti assieme, difendiamo Albenga, senza prendersi meriti o fare crediti politici. Serve unione. Basta con gli slogan da campagna elettorale. Ognuno può qualche quello che vuole, ma bisogna avere rispetto per la città e per le persone che parteciperanno all'assemblea pubblica".

"Domani non è una manifestazione del Pd e neanche di Fratelli d'Italia, è una mobilitazione per Albenga - conclude Distilo - Rispetto molto chi ci sarà, cosi come quelli che non saranno presenti, però smettiamola con le polemiche. Io Amo Albenga e domani sarò presente".