Verso le elezioni europee, domani Alleanza Verdi e Sinistra presentano il loro programma a Roma

Dalla conversione ecologica dei modelli produttivi e sociali all’importanza delle politiche sostenibili per l’occupazione e la giustizia sociale ed ambientale, affronteremo le questioni più urgenti del nostro tempo, a partire dalla Pace. Sono i temi oggetto dell'evento “Un clima migliore in Europa” organizzato per domani, domenica 5 novembre a Roma da Alleanza Verdi e Sinistra, dalle 10.00 alle 17.30 a Roma, presso lo Spazio Eventi di via Palermo 12 .

“Questo evento – dicono Alleanza Verdi e Sinistra - è la chiave per dare un nuovo impulso alla nostra lotta per un’Europa più ecologica, equa e democratica. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra crediamo che sia fondamentale affrontare la crisi climatica, sociale ed economica con determinazione e responsabilità condivisa".

"Sarà un’occasione unica per unire le forze con politici, attivisti, e rappresentanti delle realtà civiche, dei movimenti, delle associazioni e dei sindacati per creare un cambiamento positivo". Il programma della giornata è consultabile al sito https://www.sinistraitaliana.si/notizia/un-clima-migliore-europa/