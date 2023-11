Albenga piange Simonetta Spadavecchia, ex insegnante e attiva nello Zonta Club

Simonetta Spadavecchia, moglie di Franco Maria Zunino, già presidente Tpl e del Lions Club, e cognata di Mauro Zunino, ex sindaco di Albenga ed ex presidente dell’Aeroclub di Villanova d’Albenga, era una professoressa di lettere in pensione. Aveva insegnato all’Istituto Bartalini e alle scuole medie Ollandini, conquistando la stima e l’affetto di colleghi e alunni. In parallelo, era impegnata in attività solidali nello Zonta Club.