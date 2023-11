Celle, il mare continua a sferzare il paese: sospeso il lavoro degli escavatori sul Ghiare (FOTO e VIDEO)

Peggiorano le condizioni meteo marine dalle 6 in poi con il mare che sta cominciando ad uscire in Piazza del Popolo e in via Boagno.

La mareggiata è stata monitorata tutta la notte a Celle con la presenza degli amministratori locali e il lavoro degli escavatori sul torrente Ghiare che è stato poi sospeso per ragioni di sicurezza.

La protezione civile è stata allertata e come da ordinanza del sindaco Caterina Mordeglia il centro storico è chiuso al transito ai veicoli eccetto autorizzati.

"Ore 7.15. Il mare sta uscendo da un tombino in Piazza del Popolo. Ore 7.16. Il mare comincia ad uscire in via Boagno. Il sottopasso al momento è libero" gli aggiornamenti della prima cittadina cellese.