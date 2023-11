Mareggiata, a Savona il mare continua a mettere in ginocchio i balneari. Schiappapietra (Sib): "La situazione sta degenerando, è preoccupante" (FOTO)

"Purtroppo la situazione sta degenerando, questo secondo evento che sembra quasi più forte dell'altro ieri ci sta prendendo senza protezioni. Le dune e le opere messe per contrastare il mare non ci sono più e non c'e stato il tempo tecnico per ripristinare. Il numero degli stabilimenti balneari danneggiati sta crescendo ed è molto preoccupante" ha detto il presidente regionale Sib Liguria e vicepresidente vicario nazionale Enrico Schiappapietra, titolare dei bagni Olimpia.