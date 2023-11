Il Comune di Savona sulla Tari: "Servizio soddisfacente, nessun rimborso della tassa sui rifiuti"

Lo scorso 6 ottobre lo studio legale ABVS di Savona, su mandato di alcune decine di savonesi, aveva mandato al Comune una diffida dell’avvocato Bonifacino che chiedeva la riduzione della Tari in quanto il servizio non era ritenuto soddisfacente. In questi casi il Regolamento comunale prevede una riduzione della Tari pari all'80%.

La diffida chiedeva inoltre di elencare puntualmente quali fossero le attività poste in essere per rendere il servizio efficiente. La diffida, preparata dalla studio legale degli avvocati Alberto Bonifacino e Vittorio Savona che si occupano del caso pro bono, era stata mandata a Seas e al Comune. Seas aveva risposto dicendo di aver fornito tutta la documentazione a Palazzo Sisto.

Recentemente quest'ultimo ha comunicato allo studio legale che lo sconto sulla Tari non va concesso dal momento che, in base alla relazione di Seas, il servizio è efficiente nelle zone dei cittadini firmatari della diffida. Invece, per quanto riguarda il secondo tema, cioè le azioni da prendere per rendere il servizio efficiente il Comune ha risposto , ieri, allo studio legale che sarà Seas a rispondere direttamente a quest'ultimo.

"Sulla riduzione della Tari – spiega l'avvocato Bonifacino – il Comune ci ha risposto che, in base alla relazione di Seas, il servizio è perfetto in tutte le zone dove risiedono i savonesi firmatari della diffida. Visto che abitano in un po' tutte le zone della città, vuol dire che il servizio è perfetto ovunque. Forse allora la giunta vaneggia quando sui media si lamenta che il servizio è inefficiente”.

Palazzo Sisto comunica poi a Seas, per conoscenza allo studio legale, che sarà la società stessa a dover dare riscontro sulle azioni da prendere per migliorar eil servizio e di darne direttamente comunicazione allo studio legale ABVS entro 90 giorni (dal 31 ottobre) e di comunicare la diffida al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.