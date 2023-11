Amministrative 2024, la Lega nomina due responsabili: Giancarlo Canepa per le elezioni e Dario Ghezzi per la campagna elettorale

Il prossimo anno saranno ben quaranta su sessantanove i comuni della provincia di Savona chiamati a rinnovare i propri consigli comunali. Una tornata elettorale importante che vede, tra gli altri, anche i comuni di Albenga, Finale Ligure, Albisola Superiore, Pietra Ligure, Vado Ligure e Andora. L’appuntamento elettorale non sarà solo amministrativo, infatti i cittadini saranno chiamati a votare anche per il rinnovo del Parlamento Europeo. Inoltre, entro i primi mesi del prossimo anno si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale anche se, in questo caso, a votare saranno solo gli amministratori eletti, sindaci e consiglieri, nei vari comuni della provincia. Al fine di meglio operare, la segreteria provinciale della Lega Salvini Premier ha ampliato la sua struttura organizzativa nominando Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, responsabile per le elezioni amministrative e Dario Ghezzi, già responsabile organizzativo, responsabile per la campagna elettorale delle elezioni europee.

Queste nuove figure affiancheranno il direttivo provinciale e le segreterie cittadine in questa impegnativa campagna elettorale.

“Il gioco di squadra è fondamentale – dichiara il segretario provinciale della Lega Sara Foscolo – soprattutto in vista di un così importante appuntamento elettorale. La Lega è da sempre vicina ai territori e alle persone e in ogni comune proporrà i migliori candidati possibili”.

“Con entusiasmo - dichiara Giancarlo Canepa - mi metto a disposizione della segreteria provinciale e delle varie sezioni per poter dare il mio contributo. Quaranta comuni sono davvero una bella sfida.”