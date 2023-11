Lutto a Bardineto per la scomparsa del geometra Flavio Frascheri

La comunità di Bardineto è in lutto per l'improvvisa scomparsa, all'età di 61, del geometra Flavio Frascheri.

Molto conosciuto per via del suo lavoro di libero professionista, era noto anche per il suo impegno nella politica cittadina: prima assessore e poi consigliere in due mandati al fianco del sindaco Franca Mattiauda, era stato inoltre vicesindaco dal 1999 al 2004 all'epoca dell'amministrazione guidata dal sindaco Bruno Ferrecchi.