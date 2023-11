Mareggiata, la titolare dei Bagni Marinella: "Ero in cucina, bloccata dalla paura, quando il mare ha sfondato la porta. Il bagnino mi ha portata via"

Sono stati attimi di terrore quelli di domenica scorsa, verso le 10,40 per Katiuscia Sterzati, titolare di bagni Marinella, dai giardini San Michele. La mareggiata ha iniziato a sferzare i bagni marini venerdì scorso; domenica il mare era ancora mosso ma non ci si aspettava una nuova mareggiata di quella portata.

“Domenica avevamo delle prenotazioni per pranzo e al mattino sono venuta in cucina per prepararlo - spiega Sterzati – il mare era grosso ma nessuno immaginava cosa sarebbe successo. Ero tranquilla perché dalla cucina non si vede il mare. Ad un certo punto ho sentito un rumore fortissimo, quasi un boato”. E' in quel momento che la forza dell'acqua ha divelto la porta vetri che collega la spiaggia al locale di accesso alla cucina, dopo aver sfondato uno dei pilastri centrali della rotonda.

“In pochi secondo mi sono trovata l'acqua in cucina – conclude Sterzati – che mi arrivava quasi alle ginocchia. Non mi sono nemmeno resa conto di quello che stava succedendo. E' arrivato subito il bagnino che mi ha presa per un braccio, mi ha tirata via portandomi di sopra”.