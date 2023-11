Mareggiata, Schiappapietra: "Abbiamo provato con tutte le assicurazioni, anche i Lloyd's di Londra. Non c'è polizza per questo tipo calamità"

Non c'è più elettricità nè gas. Tra frigoriferi, forni, sedie e lettini accatastati e danneggiati dal fango, i balneari di Savona si sono messi subito al lavoro per pulire e togliere quel mezzo metro di acqua e fango circa che ha invaso cucine e locali degli stabilimenti.

Alle Fornaci le ruspe stanno già rifacendo le dune di protezione. Il sopralluogo ha riguardato alcuni bagni come gli Aurora, i Marinella e alcuni altri tra Fornaci e via Nizza.

"E' stato un fenomeno particolare – dichiara Enrico Schiappapietra – sono stati due fenomeni, uno vicino all'altro, in quattro giornate e quattro nottate questo non ci ha permesso di intervenire. Soprattutto la seconda mareggiata è stata causa di danni. Abbiamo 12 stabilimenti balneari allagati e un'altra decina con danni seri. Senza considerare tutto lo spostamento di materiali legnosi e sabbia che ha invaso i locali. Tutto coincide con un periodo storico molto difficile, con la norma che vede la scadenza delle concessioni nel 2024 e andare a investire per la prossima stagione con un orizzonte temporale cosi corto è impensabile. Si dovrà trovare una soluzione e decidere cosa si vuole fare".

Domani i rappresentanti dei balneari incontreranno a Genova il presidente della Regione Giovanni Toti che ha chiesto lo stato di emergenza. A suscitare la rabbia del balneari è la questione delle assicurazioni.

“Abbiamo chiesto a tutte le compagnie assicurative nazionali e all'estero, ci siamo spinti addirittura fino ai Lloyd's di Londra – ha proseguito Schiappapietra . Ma ci è stato detto che non c'è un'assicurazione contro le mareggiate, altrimenti l'avremmo fatta. Un'assurdità”. Il sindaco Russo ha parlato con alcuni gestori degli stabilimenti balneari danneggiati raccogliendo le loro testimonianze.

“Sono voluto venire a vedere per sincerarmi delle condizioni, dei danni che la mareggiata veramente eccezionale ha causato – ha dichiarato Russo - Certo la situazione è grave, i danni sono importanti, so che ci sono interlocuzioni con l'Autorità portuale e con la Regione. Certamente cercheremo di monitorare la situazione e ho voluto dare un segno di vicinanza e sostegno ai balneari vediamo poi più avanti cosa si potrà fare”.