Scontro tra un'auto e una moto nella rotonda del Mercato Civico di Savona: un ferito

Scontro tra un'automobile e una moto nel tardo pomeriggio odierno, intorno alle 18.30, in corso Mazzini a Savona, all'altezza della rotonda posta tra il Mercato Civico e il Priamar.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato un uomo di circa 50 anni che si trovava alla guida del mezzo a due ruote: per lui sono stati allertati i soccorsi con la Croce Bianca savonese coadiuvata dall'automedica; ne è stato disposto quindi il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per verificare la gravità dei traumi riportati.

Intanto in prossimità del luogo dell'impatto, dove sono stati attivate le forze dell'ordine per rilevare la dinamica di quanto accaduto, si sono verificati diversi disagi al traffico con code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.