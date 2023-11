Ppi h24 ad Albenga, il Pd: "Cortocircuito in maggioranza tra Mai e Gratarola: rischiamo il fallimento del PSSR"

"Se hanno le idee confuse loro del centrodestra quello che dovrebbe essere uno degli atti programmatori più importanti della Regione sarà il fallimento più grande della giunta Toti".

Intervengono così il segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale, e il collega consigliere regionale Roberto Arboscello circa la vicenda relativa alla riapertura h24 del Punto di Primo Intervento dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Oggetto delle critiche dei dem l'evoluzione delle dichiarazioni della giornata odierna, in particolare della discordanza tra quelle rilasciate dal consigliere Mai e quelle dell'assessore Gratarola.

"Com'è possibile che in aula l'assessore Gratarola rispondendo a un'interrogazione dica che le deroghe sono di fatto state accettate in toto dal ministero, con il consigliere Mai che si affretta pochi minuti dopo a comunicare che il Punto Primo Intervento di Albenga sarà aperto H24 grazie alla sua azione, come comunicato in aula dall'assessore, e poi dire che non sarà così? Sbugiardando a poche ore di distanza sé stesso, smentendo la sua risposta in aula, e soprattutto il consigliere Mai" scrivono i due dem, con Arboscello che ha presentato un’interrogazione in aula sulle deroghe al Piano Socio Sanitario a cui ha risposto oggi proprio l'assessore.

"Un episodio che evidenzia il cortocircuito nel centrodestra. Certamente non un bel segnale prima della discussione in aula" chiosano dal Pd.