Ppi h24 ad Albenga e Piano Socio Sanitario regionale, l’assessore Gratarola puntualizza: “La certezza non c’è ancora”

Dopo l’annuncio del consigliere regionale Stefano Mai (Lega), che nella tarda mattinata odierna ha affermato che "il Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga sarà operativo H24. L’assessore Gratarola, oggi, in Consiglio regionale, ha detto che sostanzialmente tutte le deroghe sono state approvate, anche se si sta attendendo il documento definitivo" (leggi QUI), sono arrivate le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità Gratarola che puntualizza: "Pur avendo una valutazione positiva di massima sul tavolo di confronto legato al Decreto Ministeriale 70 con il Ministero della Salute, la certezza delle deroghe ottenute sarà possibile soltanto con l'acquisizione della certificazione. E tutto questo vale anche per l'apertura h24 del Punto di Primo Intervento di Albenga sulla quale al momento non abbiamo dinieghi, ma nemmeno conferme ufficiali".

L'assessore alla Sanità Angelo Gratarola puntualizza così, quindi, il tema delle deroghe oggetto di alcune interrogazioni oggi in consiglio regionale legate al Piano Socio Sanitario Regionale.

"Ricordo che il Decreto Ministeriale 70, con le eventuali deroghe - continua Angelo Gratarola - definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ed è svincolato dall'approvazione da parte del Ministero del Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025. A proposito del Piano, che è lo strumento di programmazione con il quale il Consiglio Regionale in adeguamento al Piano Sanitario Nazionale definisce gli obiettivi e le linee di governo del Servizio Sanitario Regionale, possiamo invece affermare che l'approvazione scritta dal Ministero è attesa a giorni".