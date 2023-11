Albenga, Ppi h24, il sindaco: “Attendiamo conferma, se la deroga è stata approvata, il merito è della città”

“L’assessore regionale Gratarola oggi in Consiglio Regionale pare aver detto che sono passate tutte le deroghe richieste per il Piano Sociosanitario, pertanto, dovrebbe essere passata anche quella da noi richiesta nelle osservazioni che abbiamo inoltrato, per l’apertura h24 del Punto di Primo Intervento di Albenga. Se fosse così, ovviamente, saremmo molto soddisfatti di questo che è uno dei primi risultati ottenuti grazie alla battaglia che da subito ho portato avanti insieme al comitato #senzaprontosoccorsosimuore e coinvolgendo tutta la città”. Lo afferma in una nota il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis in seguito a quanto trapelato, ma ancora da confermare.

“Ricordo tutti gli incontri con le associazioni e i cittadini, con le società sportive e i rappresentanti di categorie – prosegue -. In quel momento il territorio ci chiedeva di muoverci in maniera forte e determinata. Così abbiamo fatto”.

“Siamo scesi in piazza, eravamo oltre 7 mila persone tutte con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini. Non ci siamo mai arresi e continueremo a non arrenderci - spiega -. Abbiamo continuato a batterci, portando dati tecnici, organizzando un incontro pubblico all’Ambra con il dott. Cremonesi. Molti medici in quell’occasione sono stati al nostro fianco”.

“Tutto questo si è tradotto ufficialmente in un documento contenente le osservazioni al Piano Sociosanitario. Siamo andati avanti e continueremo a farlo nella malaugurata ipotesi che la notizia non sia vera, nonostante le polemiche, nonostante i tentativi di strumentalizzazione politica che, purtroppo, ci sono ancora oggi”.

“Se questa notizia, che è trapelata, venisse confermata – spiega il sindaco -, il merito sarebbe di tutta la città che non ha avuto timore a schierarsi apertamente quando è stato il momento di farlo e soprattutto il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore con il quale condividiamo quotidianamente informazioni, proposte e spunti di riflessione sul tema sanità”.

“Ovviamente, a questo punto è necessario visionare il documento ufficiale annunciato (che richiederemo immediatamente) e, soprattutto, che l’accoglimento della deroga si trasformi in realtà. Questo sarebbe solo uno degli obbiettivi da raggiungere, il primo da cui partire per recuperare la piena funzionalità dell’Ospedale di Albenga”.