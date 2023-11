Finale, avviati i lavori post mareggiata a Marina, Pia e Varigotti. Ancora da quantificare i danni

"Le ditte interessate dal Comune per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza hanno liberato il borgo vecchio e la passeggiata di Varigotti, il lungomare Migliorini e il molo di Pia da sabbia, pietre e materiale vario - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Riaperte le foci di rii e torrentei, mentre sono in apertura tutti gli scarichi a mare per garantire un naturale deflusso delle acque".

Restano tuttavia ancora da quantificare gli importi di spesa dei danni riportati e rimane da avviare l’intervento più complesso, quello della rimozione della passerella di Capo San Donato che l’Amministrazione finalese stava già appaltando, per un totale di 500mila euro per la metà finanziati dal Ministero, per una ricostruzione a livello Aurelia in modo da renderla meno vulnerabile.