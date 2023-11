Massimo Parodi a processo per peculato, la sferzata del Pm: "Un'auto che va in giro la pagano tutti. Lascia allibiti"

"Il mezzo è stato dato a disposizione e faceva parte del parco macchine della Sca, era la soluzione più rapida. Fu un accordo promiscuo, sostituiva in tutto e per tutto ciò che era previsto dal contratto".

Il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri è stato ascoltato questa mattina davanti al Collegio del Tribunale di Savona come testimone della difesa nel processo che vede imputato Massimo Parodi, ex presidente del consiglio comunale alassino, direttore generale della società partecipata Servizi Comunali Associati (SCA), rinviato a giudizio per peculato e dolo.

A seguito di indagini, a Parodi era stato contestato un utilizzo indebito e ripetuto, in circa 35 occasioni, per fini non leciti, di un’autovettura, una Fiat Panda, di servizio tecnico/operativo dell'azienda.

Il provvedimento era stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Savona, pm Massimiliano Bolla, dopo gli accertamenti effettuati in servizi di osservazione e controllo e nell'acquisizione di documenti, svolte dal Nucleo Operativo dei carabinieri della Compagnia di Alassio.

"Parodi è venuto in comune lamentandosi che gli spettava come da contratto la macchina di servizio. Ho convocato il presidente e abbiamo fatto il punto per risolvere il problema più rapidamente possibile perchè gli spettava. C'era una criticità tra il presidente e il direttore perchè quest'ultimo gli chiedeva una macchina e il presidente non gliela voleva comprare" ha continuato in aula Galtieri che all'epoca aveva la delega alle società partecipate.

"Sca è partecipata al 100% pubblica e questa Panda se va in giro la pagano tutti i cittadini. Questo mi lascia allibito. In quanto assessore alle società partecipate doveva controllare" ha risposto il Pubblico Ministero Bolla.

Durante l'udienza è stato ascoltato anche Parodi, difeso dagli avvocato Franco Vazio e Giovanni Maglione, che ha confermato che il contratto per l'auto di servizio era stato sottoscritto dall'amministrazione ed era implicito che potesse usarla.

Nella prossima udienza verrà ascoltato, come testimone della difesa, il sindaco Marco Melgrati.