Mediatori immobiliari abusivi, è allarme anche nel savonese

Esistono affitti “selvaggi” d’estate e nei giorni festivi, ma anche agenti immobiliari abusivi che offrono i loro improbabili servizi a prezzi ribassati facendo concorrenza al settore delle agenzie “ufficiali”. E’ quanto emerge da un’analisi di Fiaip Savona che ha preparato un vademecum rivolto a coloro che vogliono comprare o prendere in affitto una casa.

"Il fenomeno è in crescita in tutta la provincia – afferma Fabio Becchi, presidente di Fiaip Savona – da tempo chiediamo agli organi di controllo più tutela del nostro settore verso l'abusivismo nell'intermediazione immobiliare. Gli iscritti alla nostra categoria – precisa Becchi – sono tutti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Camera di Commercio".

Ci sono poi casi illeciti come sottolinea lo stesso presidente provinciale di Fiaip Savona: "Abbiamo raccolto diverse segnalazioni di persone che si presentano come agenti immobiliari, ma che di fatto non hanno superato l'esame previsto e pertanto non sono regolarmente iscritti. Per gli abusivi – mette in guardia Becchi - sono previste multe salate e può scattare la sanzione penale. Inoltre – aggiunge Becchi - non esiste alcun obbligo a pagare chi abbia svolto attività di intermediazione senza avere i requisiti".

C’è un risvolto particolare legato al fenomeno dell’abusivismo dei mediatori immobiliari. "Purtroppo ci si rivolge a noi solo quando si è subito un torto o una truffa. I cittadini devono segnalare, anche quando si incorre in una anomalia in cui non sono coinvolti. L'abusivo entra sul mercato a gamba tesa, con parcelle che gli agenti immobiliari regolari non possono permettersi. Dunque occorre prestare la massima attenzione e tenere gli occhi aperti. La nostra federazione sta svolgendo una lotta intensa contro l’abusivismo professionale come recentemente segnalato attraverso la nota trasmissione 'Striscia la notizia' che ha visto l’intervento del presidente nazionale Gian Battista Baccarini".