Savona, un parcheggio periferico per liberare quello dell'Arsenale dalle auto dei croceristi

Anche se è il più caro di Savona, il parcheggio dell'Arsenale registra sempre il tutto esaurito, spesso a causa dei croceristi che decidono di arrivare a Savona un giorno prima della partenza. Molti abbonati si sono trovati nell'impossibilità di parcheggiare la macchina e hanno chiesto all'amministrazione di trovare una soluzione.

"A partire da luglio – spiega il sindaco Marco Russo - il numero dei croceristi è aumentato e molti di questi scelgono sempre più spesso di arrivare un giorno prima rispetto alla partenza della crociera oppure di fermarsi un giorno in più al termine del viaggio, occupando così i parcheggi, non solo all’interno del porto, ma anche quelli nelle sue immediate vicinanze, come l’Arsenale".

"Il problema si è manifestato a settembre con la ripresa dei normali ritmi cittadini. Ciò, da un lato, è segno di nuovo turismo per la nostra città, dall’altro però fa sì che il parcheggio dell’Arsenale spesso risulti occupato anche per chi ha l’abbonamento, generando un evidente disagio per i cittadini".

L'amministrazione ha studiato i dati delle capienze e occupazione dei parcheggi a pagamento. "Capita l'origine del problema – prosegue Russo - ci siamo attivati con Costa Crociere e con Autorità Portuale affinché fosse individuata una zona fuori dal centro dedicata ai croceristi e collegata con navette di Costa in modo da fare venire i turisti in città senza però occupare inutilmente i parcheggi del centro".

"Costa si è mossa in breve tempo – conclude Russo - e ha individuato un parcheggio adatto allo scopo. Ora sono in corso le formalizzazioni tra la compagnia e la proprietà dell'area. Noi continueremo a monitorare per essere certi che tutto proceda e che il parcheggio dell'Arsenale torni presto a essere fruibile, come lo era un tempo".