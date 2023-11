Albenga, il Pd ingauno al centrodestra: “Fregiarsi di valori cristiani e parlare di accoglienza come azione riprovevole è assurda contraddizione”

“Il centrodestra ingauno, tormentato dalle continue divisioni e lacerato dalle invidie dei singoli, continua a tergiversare ed a non assumersi le proprie responsabilità. L’assenza di Ciangherotti e Porro nella piazza davanti alla Piave, dove moltissime persone di Albenga hanno dimostrato il loro dissenso, ed il loro continuo tentativo di sminuire questa iniziativa rappresenta un insulto ai cittadini di Albenga ed è la conferma che loro il Cpr ad Albenga lo vogliono: disobbedire agli ordini di partito non è per loro contemplato neanche per il bene della loro città”. Lo affermano in una nota i membri del Partito Democratico di Albenga.

“Fregiarsi di valori cristiani (ricordiamo i Salvini teatrini con tanto di esposizione di Rosari) e parlare di accoglienza come di azione riprovevole è una assurda contraddizione in termini - spiegano. Il Cpr è un luogo di detenzione amministrativa non rispettosa dei diritti dell’uomo, il contrario della accoglienza”.

Concludono i dem ingauni: “Comprendiamo, però, la malinconia che affligge Ciangherotti, candidato sindaco in pectore per un partito sempre più debole che le piazze non le riempie da anni. Gli chiediamo però di stare tranquillo: a quello ci pensa il Pd, come si è visto l’11 novembre nella magnifica cornice romana”.