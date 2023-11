"Io bambino: piccolo ma grande volontario", via al progetto con a braccetto l'Istituto Comprensivo Savona I e la Croce Bianca

E' pronto a partire da domani, 15 novembre alle 8.30, il progetto, "Io bambino: piccolo ma grande volontario" già scattato nel 2022 ma nella parte conclusiva, tra l'Istituto Comprensivo Savona I e la Croce Bianca di Savona per coinvolgere i bambini nel mondo della pubblica assistenza e del volontariato.

A braccetto la scuola e la Croce savonese quindi illustreranno ai più piccoli in diverse tappe cosa avviene all'interno della sede, come vengono gestite le emergenze e lo faranno tramite un contest di disegno e frasi e l'incontro nell'istituto con al centro diversi argomenti.

"Il progetto 2022 della scuola si era concluso con il percorso nel quale i bambini hanno visto la sede, il centralino dove arrivano le chiamate e l'ambulanza. Ora inizieremo da inizio anno fino alla fine con tre incontri" ha detto il milite Luca Briano che si occupa del progetto insieme a Michael Gerundo.

"Abbiamo la volontà di essere sempre più attivi e vogliamo credere nei bimbi. Vogliamo essere un ricordo positivo perchè magari possano anche diventari volontari del futuro, vogliamo seminare qualcosa. I bambini possono essere veramente dei primi soccorritori" ha continuato Gerundo ricordando che nel progetto saranno coinvolti altri volontari e ragazzi del servizio civile.

"Noi avevamo già fatto qualcosa l'anno scorso a scuola, i nostri bimbi sapevano a fine anno come chiamare il 112, cosa dire e come posizionare la persona in caso di malori e qua nella Croce hanno integrato le informazioni - ha precisato la maestra del Comprensivo I Savona Maura Marino - Vogliamo diventare un comprensivo d'emergenza grazie alla Croce Bianca e far crescere così i bambini dai 3 ai 13 anni. Il motto è tutto giocando ma niente per gioco, è un progetto che ha radici e potremo sempre di più estenderlo. Abbiamo l'85 delle famiglie straniere e vogliamo creare una cultura dell'emergenza".

“IO BAMBINO: PICCOLO MA GRANDE VOLONTARIO”

Progetto che si “snoda” durante tutto l’anno scolastico, con l’intento di accompagnare e formare il bambino già dai primi anni, infatti verranno inclusi nel progetto sia i bambini delle scuole elementare ma anche quelli della materna.

“IO BAMBINO: PICCOLO MA GRANDE VOLONTARIO” avrà diverse tappe fondamentali, di seguito elencate:

- 1 INCONTRO NELLE SCUOLE: in questa fase incontreremo i bambini direttamente nelle loro scuole. L’attività sarà svolta nello spazio all’aperto che l’istituto offre dove svolgeranno attività inerente al primo soccorso sanitario. I bambini avranno modo di conoscere e toccare con mano le nostre ambulanze e scoprirne tutti i lati a loro molto curiosi, faranno giochi ludici sempre a tema primo soccorso sanitario e affronteranno insieme ai nostri militi l’importanza del NUE (Numero di emergenza Unico Europeo) 112.

- CONTEST DISEGNO E “LASCIA UN PENSIERO”: Entro Maggio i bambini avranno la possibilità di dar sfogo alla loro fantasia, disegneranno o lasceranno una frase secondo quanto stanno vivendo durante il decorso del progetto. Verranno selezionati alcuni tra i disegni e frasi create dai bambini che diventeranno i protagonisti del calendario della Croce Bianca di Savona 2025.

- MOSTRA DI “IO BAMBINO: PICCOLO MA GRANDE VOLONTARIO”: Tutti i disegni e tutte le frasi create dai bambini saranno resi visibili in una vera e propria mostra presso la sede della Croce Bianca Savona con lo scopo di unire ed avvicinare anche le famiglie dei bambini che stanno partecipando al progetto.

- 2 INCONTRO NELLE SCUOLE: In questo secondo incontro reincontreremo i bambini presso le loro scuole per dar seguito agli argomenti visti durante il primo incontro. Gli argomenti che saranno trattati sono: Il Trauma, far vivere e conoscere gli strumenti utilizzati in caso di trauma, Medicazione Ferite: scoprire come fasciare una ferita per vivere il meglio possibile una situazione nella quale il bambino si può ritrovare. Difficoltà respiratoria, insegnare al bambino le procedure base in caso in cui un parente possa vivere una difficoltà respiratoria. Il tutto sarà creato in modo che il bambino possa vivere una esperienza divertente ma imparando qualcosa di utile.

- IL VILLAGGIO DELLA SICUREZZA: Questa parte del progetto è ancora in fase di organizzazione, ma la volontà sarebbe quella di riunire tutte le scuole partecipanti al progetto in un contro con la nostra Pubblica Assistenza, Vigili del Fuoco con Pompieropoli, Polizia Locale e Cinofili Vigili del Fuoco e Cinofili Croce Bianca Spotorno. Questa giornata, come si evince dal titolo vuole essere un momento conclusivo del progetto. Questo incontro vorrebbe essere svolto presso i Giardini del prolungamento al termine del quale verrà rilasciato un attestato ai bambini partecipanti: Attestato di “PICCOLO MA GRANDE VOLONTARIO”.

- 125° P.A. CROCE BIANCA SAVONA: in questa giornata molto importante per la nostra pubblica assistenza avremmo il piacere di includere anche i “Piccoli ma Grandi Volontari” , in che modo?! Premiando le classi che hanno partecipato e mostrando nuovamente i loro lavori che hanno creato durante l’anno. L’evento potrà essere svolto in Piazza Sisto IV .

Perché questo progetto?

Crediamo fortemente nel volontariato e nel fatto che sia molto importante instaurare nei bambini il senso civico e la volontà di poter essere un domani dei “GRANDI VOLONTARI”.