Pasa (Cgil) sullo sciopero di venerdì 17: "Tutto confermato, ritrovo dalla alla Provincia e presidio davanti alla Prefettura"

"Scioperiamo per cambiare il Paese – in meglio" è lo slogan di Cgil per lo sciopero di venerdì prossimo "per aumentare le retribuzioni- dice il segretario Andrea Pasa - per aumentare le pensioni, per difendere e migliorare la sanità e la scuola pubblica, per migliore il trasporto pubblico, per cambiare le pensioni e tanto altro.

Quello di organizzato da Cgil e Uil è il primo sciopero generale dall'inizio dell'anno e sul tema interviene il segretario della Camera del Lavoro Andrea Pasa. "A quanti in questi giorni sono intervenuti contro il diritto di sciopero diciamo: risolvete i problemi del Paese e del territorio savonese".

"Al presidente Toti – afferma Pasa - che ormai interviene su qualsiasi cosa , ora addirittura sul diritto allo sciopero ma risolve praticamente nulla, ricordiamo che sarebbe più opportuno che si concentrasse sui veri problemi e drammi della regione, sanità, infrastrutture, sviluppo e su salute e sicurezza visto che la Liguria è maglia nera di tutto il nord ovest del Paese per le morti nei luoghi di lavoro, e la smettesse di voler imporre scelte scellerate sul territorio“.

"Per ciò che riguarda il Ministro Salvini – prosegue Andrea Pasa - in questi giorni il Paese si è accorto che in Italia esiste un ministro delle infrastrutture e dei trasporti, perché fino ad oggi sinceramente non abbiamo visto nessuna soluzione ai tantissimi problemi che esistono in Italia e nel territorio savonese nei comparti che li competono. Anzi lo invitiamo a venire a Savona per risolvere finalmente le questione inerenti le Funivie, il completamento della procedura per la realizzazione del casello di Bossarino (a Vado Ligure); il Collegamento A6-A26 (cosiddetta bretella Carcare - Predosa); l’adeguamento della SP 29 del “Colle di Cadibona”;-il potenziamento ferroviario nelle direttrici Savona-Torino e Savona-Alessandria, l’Aurelia Bis, tanto altro".