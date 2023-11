Savona, albero di Natale in piazza Sisto e punti selfie in alcune zone della città

Palazzo Sisto si prepara con gli addobbi natalizi. Oltre al tradizionale albero di Natale nella piazza centrale della città, con accensione per il 2 dicembre in anticipo rispetto rispetto alla tradizione accensione che in genere viene fatta l'8 dicembre, Palazzo Sisto starebbe preparando anche dei punti selfie, che lo scorso anno hanno avuto successo tra i savonesi e i turisti.

Ne sarebbero previsti tre in altrettanti punti di accesso alla città: all'ingresso di corso Tardy e Benech, nella zona di piazza Leon Pancaldo e in quella di Lavagnola. Sarebbe così una soluzione che darebbe valore anche alle zone periferiche della città, che negli anni scorsi avevano lamentato una scarsa attenzione da parte dell'amministrazione per ciò che riguarda gli addobbi natalizi.

I punti selfie, come quello dello scorso anno in piazza del Popolo o quello in piazza Pertini (ma questo era un'iniziativa dei commercianti della piazza) sono installazioni luminose di grandi dimensioni generalmente usate per i selfie da parte di cittadini e turisti.

Per Natale si stanno preparando anche i commercianti con le luminarie. Non ci saranno però in corso Tardy e Benech, una via molto lunga e larga e che richiederebbe una spesa ingente. Anche in via Torino, a Villapiana, da tempo i commercianti non mettono più le tradizionali luminarie.