Savona, la Giunta inserisce le scuole Munari, Giribone e Astengo nella graduatoria per Piano Regionale 2023-2025

Nei giorni scorsi la giunta ha deliberato l'inserimento degli interventi di cui necessita la scuola dell'infanzia ed elementare Munari-Mameli (lavori di efficientamento energetico per 1 milione e 150mila euro) e di quelli per l'asilo Giribone (interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza degli elementi non strutturali e adeguamento igienico-sanitario per 547mila euro).

Ieri è stato approvato il capitolo più corposo (10 milioni e mezzo di euro) relativo alle scuole Astengo, dove è stato constatato uno stato di degrado su alcune parti dell'edificio su cui il Comune è già intervenuto con un intervento di messa in sicurezza e monitoraggio costante e con uno studio tecnico affidato a un professionista che è stato incaricato di approfondire le condizioni dello stabile.

Al termine della ricognizione è emerso più conveniente, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista delle tempistiche, evitare una molteplicità di interventi che risulterebbero, comunque, molto invadenti ed è stata valutata come migliore l'ipotesi di un rifacimento totale.

“La ristrutturazione – spiega l'Assessore all'Edilizia Scolastica Nello Parodi – richiederebbe tempi lunghissimi e risultati non soddisfacenti. Costruire un nuovo edificio significherebbe invece dotare il quartiere di una scuola dagli ambienti moderni, completa di spazi didattici, sportivi e di aree esterne concepite per aumentare il benessere degli studenti e secondo le ultime normative in materia di risparmio energetico e abbattimento delle barriere architettoniche”.

Ancora l'Assessore Parodi ricorda che queste ultime ricognizioni sugli edifici scolastici fanno parte “di un piano generale di interventi che abbraccia tutta la città e che comprende i lavori già terminati nella scuola Guidobono, quelli in corso nell’asilo di via Brilla, la costruzione del nuovo locale mensa al Santuario, quelli di imminente esecuzione alle scuole Carando (modifiche locali igienici per una nuova sezione materna), alle scuole di Legino, all’asilo Fazio, alle scuole Pertini Colombo e alle De Amicis, dove si sta lavorando alla messa a norma di impianti elettrici e di efficientemente energetico e ancora di sistemazione delle aree esterne delle scuole Callandrone".