Cairo, esplosione in Strada Santa Maria: sventrata una villetta, un ferito in codice rosso (FOTO)

Una forte esplosione e poi, all'improvviso, buona parte del tetto e il primo piano di un'abitazione sono stati letteralmente sventrati, praticamente rasi al suolo.

E' quanto successo intorno alle 19.30, a Cairo Montenotte, in una villetta di due piani in Strada Santa Maria, all'interno della quale si trovava un anziano solo, di 87 anni.

I vicini di casa della zona, sostanzialmente residenziale e molto tranquilla non molto lontana dal centro cittadino e dal quartiere di Cairo2, si sono immediatamente accorti dell'accaduto e hanno così allertato il numero unico di emergenza.

Sul posto sono stati mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento cairese che dovranno accertare le cause che hanno innescato l'esplosione insieme ai tecnici delle reti del gas, i carabinieri e i militi della Croce Bianca locale con l'automedica i quali hanno provveduto a prestare le prime cure del caso all'uomo, tratto inizialmente in salvo ed estratto dalle macerie da un vicino di casa, e trasportarlo al campo "Cesare Brin" dove l'elisoccorso Grifo1 l'ha preso in carico in codice rosso al Villa Scassi di Genova.

Oltre ai detriti sparsi lungo la strada, con l'area più prossima alla villetta che è stata transennata per evitare nuovi feriti da eventuali crolli per i quali dovranno essere eseguite tutte le verifiche del caso prima della messa in sicurezza, non sono state coinvolte le altre abitazioni.