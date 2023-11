Balneari, la Commissione UE bacchetta l'Italia: "Bolkestein violata". Avanza la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese

Balneari e direttiva Bolkestein: una lettera nella quale è contenuto il parere motivato della Commissione UE sul dossier delle concessioni è stata inviata al governo italiano.

Si tratta di un avanzamento nella procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adeguamento alla direttiva: "Un parere motivato che non pregiudica le trattative continue che avremo con le autorità italiane" precisano dalla Commissione Ue.

Oggetto del contenzioso la nota questione delle concessioni per le spiagge demaniali che secondo la direttiva del 2006 dovranno essere messe a gara, rilasciate per una durata limitata e non potranno prevedere un rinnovo automatico. Il governo italiano, recentemente, con il decreto Milleproroghe aveva allungato di un anno le concessioni senza gare almeno fino al 31 dicembre 2024.

A questo punto da Roma avranno due mesi di tempo per replicare a quanto affermato nella missiva, dal titolo "Concessioni balneari in Italia - Violazione della Direttiva e dei Trattati in funzione dell'Ue", da parte dell'esecutivo europeo.