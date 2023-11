Cadavere a Ceriale: il 32enne Andrea Soldati fermato per omicidio, l'ombra di una vendetta personale

La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri: c'è un fermo nell'ambito delle indagini sulla morte di Massimo Romano. Il 47enne senza fissa dimora, rinvenuto cadavere nel pomeriggio di martedì scorso nel greto del rio Cuore a Ceriale, adiacente a via Rivoire e Piazza al Volontariato, avvolto da una coperta blu legata con dei cavi elettrici.

Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale carabinieri di Savona, coadiuvato da militari della Compagnia di Albenga, ha sottoposto al fermo di indiziato di delitto Andrea Soldati, un 32enne pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto dagli inquirenti responsabile dell’omicidio doloso aggravato.

I carabinieri, coordinati sin dai primi istanti dal sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro della Procura della Repubblica di Savona, hanno immediatamente avviato serrate e tempestive indagini, con approfondimenti informativi svolti sulla vittima, in particolare sulle persone e sui luoghi frequentati dal 47enne negli ultimi giorni, individuando poco dopo un garage interrato situato in via Rivoire, a poche decine di metri dal luogo di rinvenimento della vittima, dove si sarebbe verificato il brutale delitto.

I primi accertamenti medico legali, inoltre, nonostante lo stato di avanzata decomposizione del corpo, hanno confermato la presenza sul viso di alcuni segni di una possibile colluttazione. Le tempestive e articolate investigazioni tecnico-scientifiche svolte immediatamente dai militari del Nucleo Investigativo, hanno permesso di rilevare nel box vari segni di una brutale lotta, conclusasi con l’omicidio del 47enne, repertando diverse tracce di sangue sulle quali vi era l’orma di una scarpa da ginnastica particolare.

Le persone in contatto con la vittima negli ultimi giorni, sono state individuate grazie ai recenti controlli del territorio svolti dai carabinieri della Stazione di Ceriale. Una di queste, nella giornata di ieri, è stata individuata dai militari del Nucleo Investigativo. I militari hanno notato che indossava quel tipo di calzatura.

Accompagnato presso il Comando Provinciale carabinieri di Savona, e interrogato dal magistrato Battista Ferro, l'indagato, il 32enne, visti gli elementi raccolti dagli inquirenti, ha poco dopo confessato di aver commesso il grave reato. Pertanto è stato disposto il fermo di indiziato di delitto e il conseguente accompagnamento presso il carcere di Imperia.

Soldati dovrà quindi rispondere del reato di omicidio aggravato e nei prossimi giorni si celebrerà l’udienza di convalida del fermo presso il locale Tribunale. Il movente del delitto potrebbe essere riconducibile ad una vendetta personale.

