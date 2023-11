Associazione Italia Israele di Savona: rinnovato il Consiglio Direttivo

" Due giorni fa si è riunita l'assemblea ordinaria degli iscritti (che si tiene ogni due anni) per programmare iniziative e attività prossime, con un calendario di impegni ricchissimo, di cultura in tutte le sue declinazioni, di informazione e di comunicazione di cosa è quel paese meraviglioso, vivo, libero e inclusivo che è Israele, di contrasto all'antisemitismo e a quella moderna oscena forma di antisemitismo che è il pregiudizio verso Israele di cui oggi vediamo sulle piazze e nelle università manifestazioni evidenti ed inspiegabili se non per ignoranza o malafede ".

"Ebbene, l'assemblea ha anche votato il rinnovo del proprio consiglio direttivo, per cui per il biennio 2024/2025 sarà composto da Cristina Franco (presidente uscente), Esther Cozza, Enrica Contartese, Sabrina Bonino, Alessia Gaggero, Davide Filippi, Guido Viglietti, Luciano Dondero e Valter Lazzari - si legge nella nota - Ancora confermato all'unanimità Angelo Vaccarezza come presidente onorario dell'Associazione, per il costante impegno e il coraggio sempre dimostrati nel condividere e portare avanti iniziative importanti nella lotta all'antisemitismo, alla discriminazione e in sostegno delle democrazie occidentali e dello Stato di Israele".