La bandiera Emas sventola sul porto di Andora: premiato l'impegno nella promozione della sostenibilità ambientale

Per la seconda volta in tre anni, il Porto turistico di Andora, ha conquistato il Premio Emas. Il Comitato Emas Ecolabel, l'ISPRA e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica hanno conferito ad A.M.A. e al Porto di Andora il premio per le migliori iniziative e azioni legate alla registrazione Emas (Eco Management and Audit Scheme), certificazione ambientale europea, rivolta ad aziende ed enti pubblici, che riconosce la conformità delle prestazioni ambientali alle norme UE vigenti.

Questa mattina nell’approdo andorese si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari la cerimonia di alzabandiera e il vessillo EMAS ora sventola insieme a quello della Bandiera BLU riconoscimento che il porto turistico conquista ininterrottamente dal 1987. Il Porto di Andora è l'unico sito marittimo insieme a Capitaneria Porto Genova e Parco Cinque terre ad essere registrato Emas in Liguria. E’ l'unico porto turistico della Liguria ad avere i requisiti riconosciuti dalla registrazione di cui al regolamento UE 1221/2009.

Il presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola, presentando il premio recentemente ricevuto alla Fiera di Rimini Ecomondo, ha sottolineato come il riconoscimento certifichi un impegno nella promozione della sostenibilità ambientale e nella diffusione di pratiche innovative nel settore marittimo applicando al meglio i principi che stanno a base dell'EMAS.

“A.M.A. e il Comune di Andora stanno dimostrando come sia possibile conciliare l'attività portuale con la protezione dell'ambiente - ha dichiarato il Presidente del Porto di Andora e A.M.A., avv. Fabrizio De Nicola - La cerimonia di questa mattina è una occasione per ringraziare pubblicamente tutto il personale A.M.A. che, ogni giorno, mette in atto politiche e strategie che contribuiscono alla salvaguardia dell'Ambiente con particolare riferimento a quello Marino. Un impegno apprezzato anche dal fumettista e velista Davide Besana, spesso ospite di Andora, che ha generosamente aderito alla campagna di sensibilizzazione, promossa dal Comune e A.M.A. di tutela dell'ambiente con la creazione di un logo raffigurante il Porto di Andora e il marchio Emas che si è fatto conoscere in tutti i porti del mediterraneo grazie al suo tour velico “Cento giorni nei mari italiani”.

Congratulazioni sono state espresse dal sindaco Mauro Demichelis.

“Il porto turistico di Andora è davvero una eccellenza nell’impegno a favore della tutela dell’ambiente perché non si ferma alle dichiarazioni di principio, ma ogni giorno applica ogni azione possibile per tutelare il prezioso patrimonio che è il nostro mare insieme ai diportisti, alle associazioni e a tutti coloro che operano nell’approdo che sarà oggetto di una forte riqualificazione che amplierà i servizi ai diportisti e lo renderà più moderno, accessibile, accogliente e turisticamente attrattivo – ha dichiarato il primo cittadino di Andora - Mi congratulo con il presidente Fabrizio De Nicola, il CdA, l’Amministratore delegato Silvia Garassino, il Consigliere Emanuel Voltolin Visca, il direttore Eugenio Ghiglione e tutto il personale per i risultati raggiunti”.