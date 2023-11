Tpl Linea, dopo lo sciopero fissato un nuovo incontro tra Provincia Comune di Savona, azienda e sindacati

Dopo il corteo di questa mattina, con fumogeni, trombe e bandiere, lo sciopero delle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale indetto da Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Ugl e le Rsu dell'azienda, sindacati e lavoratori si sono riuniti in presidio sotto alla Provincia.

Lo sciopero territoriale del trasporto pubblico rientra in uno stato d'agitazione proclamato dalle sigle sindacali che chiedono interventi su manutenzione, nuove assunzioni, più risorse per il rinnovo del parco mezzi e rilancio del trasporto pubblico locale.

Sulle condizioni degli autobus, e in particolare sulle gomme, un primo passo avanti è stato fatto dall'azienda che ha imposto alla ditta fornitrice un intervento straordinario con gomme in buono stato da montare sui mezzi. Ma sono ancora molte le richieste che i sindacati avanzano e che chiedono di soddisfare per un miglioramento del servizio.

Durante il presidio di questa mattina una rappresentanza delle sigle sindacali che ha aderito allo sciopero (non legato a quello generale indetto da Cigl e Uil) ha poi incontrato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri che ha fissato un incontro tra l'ente, Comune di Savona, azienda e sindacati per il pomeriggio del 28 novembre (da confermare).