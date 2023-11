Albenga, 25enne incinta perde il suo piccolo nella corsa verso l'ospedale

Una triste notizia è stata resa nota pochi minuti fa dall'Asl 2 savonese: il dramma di una 25enne incinta.

L'azienda sanitaria savonese ha infatti comunicato che "alle ore 05:49 del 17 novembre 2023 la S.C. 118 Emergenza Territoriale è stata attivata su richiesta della signora DMC, 25 anni, gravida alla 31esima settimana, che lamentava perdite ematiche e contrazioni, già seguita dal Consultorio di Finale Ligure per quanto attiene alla gravidanza. La centrale ha attivato il servizio territoriale per il trasporto urgente".

"L’ambulanza è giunta all’attuale domicilio temporaneo della donna presso Albenga alle ore 06:01 - proseguono da Asl - In base alle condizioni cliniche, il medico ha valutato di trasportare la Signora presso il Pronto Soccorso ostetrico del San Paolo di Savona; purtroppo durante il trasporto in autostrada la signora ha espulso alle ore 06:30 un feto privo di vita. Il Medico ha subito avviato le manovre rianimatorie previste, senza esito, mentre nel frattempo l’ambulanza è giunta al pronto soccorso ostetrico di Savona".

"Il feto è stato preso in carico, come la madre, dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia ASL2 e dalla U.O. Pediatria Savona dell’IRCCS Gaslini. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Savona dove è stata mantenuta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria - concludono dall'azienda sanitaria - Asl2 si stringe al dolore della famiglia per la imponderabile perdita".